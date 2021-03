Von Problemen mit doppelten Impfterminen berichtet die Stadt Speyer. Weil es bei der Online-Beantragung eines Termins eine Weile dauern könne, bis die Bestätigung kommt, forderten zuletzt Ungeduldige ein zweites oder sogar ein drittes Mal einen Termin ein, berichtet der städtische Impfkoordinator Peter Eymann. Er bittet deshalb diejenigen, die zwei oder sogar drei Einladungen erhalten, möglichst im Impfzentrum Bescheid zu geben (Telefon 06232 141150). So könnten unnötige Verzögerung in der Praxis vermieden werden. In manchen Segmenten reiche der Terminkalender bereits bis Juni. Auch Personen, die auf der Nachrückliste stehen und zwischenzeitlich einen regulären Termin erhalten, sollten dies mitteilen. „Dann können wir diese von der Liste nehmen und müssen niemandem hinterhertelefonieren.“