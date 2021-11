Einer der sechs Impfbusse des Landes macht in dieser Woche in Speyer Station: Er hält am Samstag, 13. November, 9 bis 17 Uhr, auf dem Heinrich-Lang-Platz in Speyer-Nord. Dabei soll es möglichst niedrigschwellig einen Corona-Schutz geben: „Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten“, wirbt das Land. In den vergangenen Wochen war es teilweise zu langen Schlangen an den Bussen gekommen, so am 3. November vor der Speyerer Verwaltungsuniversität. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech zur Verfügung. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.