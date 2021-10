Der Impfbus der Landesregierung Rheinland-Pfalz hält am Dienstag, 26. Oktober, von 8 bis 16 Uhr auf dem Schulhof der Johann-Joachim-Becher-Schule Speyer, Josef-Schmitt-Straße 28. Laut Auskunft von BBS-Bereichsleiter Thomas Pfannendörfer können sich Impfwillige an diesem Tag kostenlos mit den Vakzinen von Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen. Das Angebot gilt für diejenigen, die bereits 18 Jahre alt sind. Auch Minderjährige können sich impfen lassen, sofern sie eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorlegen. Sie werden dann ausschließlich mit dem für ihre Altersgruppe zugelassenem Impfstoff von Biontech gegen das Coronavirus im Impfbus immunisiert. Wer unter 16 Jahre alt ist und sich impfen lassen möchte, muss laut Pfannendörfer mit einem Erziehungsberechtigten zum Impfen an die BBS kommen.