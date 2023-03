Der Impfbus des Landes hält Mittwoch, 22. März, von 10 bis 17 Uhr, am katholischen Gemeindezentrum St. Konrad, Am Anger 4. „Hingehen, Personalausweis zeigen, Schutzimpfung erhalten“, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in diesem Zusammenhang auf die Impfmöglichkeit ohne Terminvergabe gegen das Coronavirus hin. Im Impfbus stehen dem DRK zufolge die Vakzine von Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Es seien Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Weitere Informationen, darunter auch die Übersicht, wann der Impfbus in der kommenden Zeit wo hält, gibt es im Internet unter www.corona.rlp.de.