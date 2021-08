Der Impfbus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hält am Dienstag, 10. August, nur vormittags zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Gelände des E-Centers in der Speyerer Auestraße. Das teilte Caroline Diven, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands, am Donnerstagmorgen mit. Zunächst war geplant gewesen, dass der Impfbus dort auch am Nachmittag hält. Jetzt wurde er vom Land – das den Einsatz koordiniert – für den Nachmittag nach Schifferstadt abgestellt. Wie berichtet, können Impfwillige zwischen dem Vakzin von Biontech und dem von Johnson und Johnson wählen. Wer sich für ersteres entscheidet, bekommt am Dienstag auch gleich den Termin für die Zweitimpfung im Speyerer Impfzentrum in der Stadthalle. Bei Johnson und Johnson ist nur eine Spritze für den vollen Impfschutz notwendig. Das vertrauliche Aufklärungsgespräch findet im Bus mit dem Arzt statt, danach folgt die Impfung in einer sichtgeschützten Kabine. Im Anschluss bleiben die Impflinge in einem wettergeschützten Begleitzelt 15 Minuten unter Beobachtung. Abschließend wird der Impfnachweis ausgehändigt. „Wir hoffen auf eine große Nachfrage, rege Nutzung der Impfbusse und laden alle Interessierten herzlichst dazu ein, spontan vorbeizukommen“, teilt Diven mit. Die Busroute ist unter www.corona.rlp.de einsehbar. Die Registrierung erfolgt direkt vor Ort.