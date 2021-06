Die zweite Drive-Thru-Impfung in Speyer ist angelaufen. Anders als beim ersten Mal am 16. Mai mussten sich die Impflinge diesmal anmelden und durften nur aus einem vorgegebenen Gebiet stammen. „Man sieht, dass unser Konzept aufgeht“, sagte Stadtfeuerwehrinspekteur und Impfkoordinator Peter Eymann heute Morgen. Um sieben Uhr war das Drive Thru gestartet. Rückstaus bildeten sich auf der K2 bis zur A61. „Damit haben wir gerechnet“, so Eymann. Die Menschen hielten sich an die vereinbarten Termine. 3200 Impfdosen des Präparats Johnson & Johnson sollen im Idealfall bis um 14 Uhr auf dem Parkplatz von BÖ Fashion in der Auestraße verabreicht werden, was einen Schnitt von 400 pro Stunde bedeutet. Ab zehn Uhr sollen Nachrücker informiert werden. Bei der ersten Aktion wurden 1622 Personen mit Astrazeneca geimpft.