Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Impfaktion am Freitag am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) in Speyer ist ausgebucht. Das Medizinische Versorgungzentrum von Professor Dr. Gerald Haupt verimpft mit organisatorischer Unterstützung der Schule 500 Dosen des Biontech-Impfstoffs an zwölf- bis 18-jährige Schüler, die dies wollen. Impfkritiker bemühen die Justiz.

[Aktualisiert 15.53 Uhr] Schulleiter Ronny Wolf berichtet von „extrem positiven Rückmeldungen“ der HPG-Eltern. Weil es eine der ersten großen Impfaktionen an einer weiterführenden