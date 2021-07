Nach dem Anmeldungsstand vom Montag ist es wahrscheinlich, dass die geplante Großimpfaktion gegen Corona am Donnerstag in der Berufsbildenden Schule (BBS) auch für andere Schulen geöffnet wird. Von der BBS hatten sich Montagmittag erst rund 30 Schüler angemeldet, so Thomas Pfannendörfer, Mitglied der Schulleitung, auf Anfrage. Die Frist laufe jedoch noch bis Dienstagmittag. Von Edith-Stein-, Nikolaus-von-Weis- und Kaiserdom-Gymnasium, die Interesse an einer eigenen Aktion gezeigt hatten, waren es zusammen nur etwas mehr als 100 Angemeldete, so dass den medizinischen Organisatoren zufolge ein Termin in dieser Woche reichen könnte. Ein Hintergrund ist, dass es vorigen Freitag schon eine Aktion mit rund 500 geimpften Zwölf- bis 17-Jährigen am Purrmann-Gymnasium gegeben hatte.

Auch der Stadt ist eine Konzentration recht, da ihr Personal wieder ordnungsrechtlich gefordert sein könnte. Am Freitag war es zu einer unangemeldeten Demo von Impfgegnern an der Schule gekommen, die Stadt und Polizei auflösen mussten. Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach: „Unsererseits wird im Vorfeld zur Aktion ein Abstimmungsgespräch der Ordnungskräfte organisiert, damit alle, sollte es wieder zu einer unangemeldeten Demo kommen, gut vorbereitet sind für deren konsequente Auflösung.“ Die Teilnehmer am Freitag hätten sich zum Teil „höchst befremdlich“ verhalten. Sie sieht in deren Spektrum ein hohes Aggressions- und Eskalationspotenzial. Am Freitag war im Umfeld der Schule ein Streifenwagen der Polizei beschädigt worden. Zur Tat gebe es noch keine Zeugenhinweise, so die Ermittler.