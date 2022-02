Das Gebäude der früheren Buchhandlung Oelbermann in der Wormser Straße 12 in Speyer ist verkauft. Es ist Ende 2021 an die Familie Riegel übergegangen, die nebenan, in der Wormser Straße 13, ein Immobilienbüro betreibt. Für dieses stehen ein Umzug und eine Vergrößerung an.

Speyer. Die Buchhandlung Oelbermann war nach dem Tod des Inhabers geschlossen worden. Manfred Riegel hatte schon als Schüler dort seine Bücher gekauft und hat deshalb mit besonderer Beziehung zum Gebäude zugegriffen, wie er sagt. Der Speyerer ist seit 38 Jahren in der Immobilienbranche, davon 20 im von seiner Frau Sylwia geführten Unternehmen Riegel Immobilien. Seit 2019 ist er auch Regionaldirektor im Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI). Die Kinder Sissy und Christoph sind längst auch Teil der Führungsriege.

Sie alle freuen sich auf den Umzug, dem allerdings eine längere Umbauphase vorgeschaltet sein wird. Es gehe um eine Kernsanierung mit Einbau moderner Technik, berichten sie. Der Sanierungsstau seit deutlich gewesen. Die Entkernung ist jetzt angelaufen; das Gesamtprojekt mit einem hohen sechsstelligen Investitionsbetrag sei auf 15 Monate angelegt.

Der künftige Firmensitz, L-förmig an Wormser Straße und Luzerngasse angrenzend, biete viele Vorteile. Zwei Etagen, zwei Eingänge und die großen Schaufenster gehörten dazu. Die drei Wohnungen in den Obergeschossen blieben erhalten, so Manfred Riegel. Vor allem stehe in Zukunft mehr Platz zur Verfügung. Das sei wichtig für das wachsende Unternehmen. Es zählt aktuell zwölf festangestellte Mitarbeiter an den Standorten Speyer und Ludwigshafen; weitere würden gesucht. „Die Kapazität ist da.“ Ein Standort in Mannheim solle hinzukommen. Derzeit werde die passende Immobilie dafür gesucht, berichtet Riegel, der auch als Investor auftritt.

Nachfrage steigt

Die Pläne lassen erkennen, dass die Geschäfte gut laufen. „Die Nachfrage nach Immobilien steigt weiter“, sagt Riegel. Der Betrieb habe keine Probleme, an Vermarktungsobjekte in einem Umkreis von 500 Kilometern zu kommen. Gut 15.000 Namen stünden in der aktuellen Kundenkartei – alle auf der Suche. 40.000 Leute nutzten die firmeneigene App, die Profilseite im Internet werde pro Monat rund 300.000 Mal aufgerufen, so Sissy Riegel. Kürzlich wurde das Firmenlogo neugestaltet. Auch eine eigene Weinlinie gehört zum Außenauftritt.