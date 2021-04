Die „Maskendisziplin“ in der Maximilianstraße lässt auch fast ein halbes Jahr nach Erlass der Tragepflicht für Mund-Nase-Bedeckungen noch zu wünschen übrig. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. So seien am 11. April bei Kontrollen des Ordnungsamts 39 Personen wegen Verstößen belehrt worden – aber nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf Spielplätzen. Am 12. April seien es 20 weitere Personen gewesen. Auch das Eisessen in der Maximilianstraße – in Gebieten mit Maskenpflicht verboten – sei „nach wie vor Thema, wohl wetterbedingt aber nicht mehr so stark“. Die Eiscafés seien dazu angehalten, ihre Kunden auf die Maskenpflicht hinzuweisen und das Eis „to go“ zu verpacken.