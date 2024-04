Die Serie von Diebstählen aus geparkten Autos in Speyer setzt sich fort. Alleine in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, waren laut Polizei sieben Autos betroffen. „Bei sämtlichen Fahrzeugen wurde eine der hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen, um dadurch das Fahrzeug zu öffnen und in das Fahrzeuginnere zu gelangen“, so der Bericht. Die Wagen seien in der Wormser Landstraße, im Fliederweg, in der Stöberstraße und in der Schwerdstraße geparkt gewesen. Aus mindestens sechs davon seien Gegenstände entwendet worden, darunter Zigaretten, Sonnenbrillen, Bargeld in zweistelliger Höhe und Arbeitskleidung im Wert von mehreren hundert Euro. Gesamtschadenshöhe laut Polizei: eine mittlere, vierstellige Summe.