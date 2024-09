Wie würde sich die Zusammenarbeit der neun Fraktionen im neuen Stadtrat anlassen? Die vergangene Legislaturperiode ließ nicht nur Gutes erwarten, die erste Arbeitssitzung verlief jedoch konstruktiv-humorvoll.

Punkten konnte in der frühen Phase der Sitzung zum Beispiel der neu in das Gremium eingezogene SWG-Vorsitzende Marc Vidmayer: Seinen ersten Redebeitrag adressierte er nicht nur an die Oberbürgermeisterin, die Ratskollegen und so weiter, sondern im Fußballer-Sprech auch ausdrücklich an die „Gäste auf der Südtribüne“. Die Zuhörerplätze stehen tatsächlich am südlichen Ende des Ratssaals, und so war der Gag sicher nicht ganz unvorbereitet, kam aber gut an – sofern er verstanden wurde: Ausgerechnet auf der „Südtribüne“, wo auch die Presseplätze sind, hat die Lautsprecheranlage im Saal mangels Leistung eine klare Heimniederlage erlitten.

Schön einige Tagesordnungspunkte weiter auch ein weiteres Sprachbild: Claus Ableiter (Freie Wähler) fragte nach, warum OB Stefanie Seiler (SPD) gleich mehrfach „bedeutungsschwanger“ vor Denkmalschutz für die Walderholung warnte. Die Stadtchefin parierte weniger inhaltlich als formal: „Ich nehme das Bedeutungsschwanger jetzt mal als Metapher.“ Sie blickte an sich herab. Im November erwartet sie ihr zweites Kind.