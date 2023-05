Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Julia Gauly ist mit Model-Fotos erfolgreich auf Instagram unterwegs und hat in dem sozialen Netzwerk mehr als 100.000 Fans. Was dort auf den ersten Blick nicht sichtbar wird: Die Speyererin leidet jahrelang an Magersucht. Ein einschneidendes Erlebnis bringt sie dazu, den Kampf gegen die Essstörung aufzunehmen.

Jeden Tag um 6.30 Uhr muss sie auf die Waage, um ihr Gewicht zu kontrollieren. Ihre Mahlzeiten dürfen nicht länger als 30 Minuten dauern. Zu viel Trinken ist ihr untersagt, damit genug Platz für das Essen bleibt. Ihr Tag wird teilweise mit Kameras überwacht, vor allem wenn sie etwas isst. Die Speyererin Julia Gauly ist 2018 am Tiefpunkt ihrer Magersucht angekommen. Ein stationärer Klinik-Aufenthalt soll ihr dabei helfen, den Kampf gegen die Essstörung zu gewinnen. „Es gab sehr viele Regeln. Das hat sich anfangs wie ein Gefängnis angefühlt“, sagt die 26-Jährige rückblickend. Zehn Wochen lang hatte sie auf den Platz warten müssen. Vor dem Aufenthalt wiegt Gauly nur noch 39 Kilogramm. Ihr niedrigster Body-Mass-Index-Wert (BMI) lag bei etwa 13, erinnert sie sich. Normalgewicht liegt bei 18,5 bis 24,9. Bei Untersuchungen stellt sich heraus, dass sich bereits Wasser im Herz angesammelt hat.

Gauly sitzt an diesem sonnigen Frühlingstag vor einem Café in der Speyerer Innenstadt und genießt eine Tasse Cappuccino. Sie blickt reflektiert auf die Zeit ihrer Magersucht zurück. „Ich habe immer viel Sport gemacht und auf meine Ernährung geachtet“, erzählt Gauly über ihre Schulzeit. Als Auslöser für die Magersucht sieht sie allerdings ein Ereignis, das erst nach dem bestandenen Abitur stattgefunden hat.

„Ich