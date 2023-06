Zwei Monate lang war das Speyerer Sealife geschlossen – unverhofft für Besucher wie Mitarbeiter. Am Donnerstag ist es wieder an den Start gegangen und soll jetzt durchgehend geöffnet bleiben. Die erste Bilanz fällt positiv aus.

„Es war richtig Betrieb, damit hatten wir gar nicht gerechnet. Auch erste Schulklassen waren schon da“, sagt auf Anfrage Christine Leingang, Leiterin der Attraktion am Hafenbecken. Der Neuanfang solle nun mit „Piratenwochen“ bis zum 2. Juli begleitet werden, die eigentlich schon im April geplant waren. Dazu war es jedoch nicht gekommen, weil das Sealife ohne Ankündigung vorübergehend geschlossen worden war. Es hatte auf Wartungsarbeiten am vor 20 Jahren eröffneten Gebäude und an den Aquarien verwiesen.

In den vergangenen Wochen seien verschiedene Teams aus mehreren Gewerken im Haus gewesen, so Leingang, ohne Details zu nennen. Es gehe um die Sicherheit, deshalb hätten auch keine Besucher parallel ins Haus kommen können. Inzwischen sei das anders: Auch wenn der Umbau weitergehe, sei ein Großteil der Ausstellung geöffnet. „Wir informieren unsere Gäste über die Internetseite über den aktuellen Stand“, sagt Leingang. Sie glaubt, dass der Ausfall in touristisch guten Zeiten die Einrichtung nicht nachhaltig schädigt. Hoffnung mache, dass sie sehr gut aus der Pandemie gekommen sei – mit 2022 besseren Zahlen als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Blicke hinter die Kulissen

In diesem Jahr sollen neue Projekte zur Belebung beitragen. Einige Details sowie konkrete Daten zur Fertigstellung seien noch unklar, anderes schon spruchreif, so Generalmanagerin Leingang. So würden künftig mehr Blicke hinter die Kulissen gewährt, „wofür die bestehende Futterküche und das Labor verändert und vergrößert werden“. Zudem liefen Vorbereitungen, um die „Artenschutz-Ecke“ zu erweitern: Zu Sumpfschildkröten, Querzahnmolchen und Titicaca-Riesenfröschen seien fünf Pfälzer Feuersalamander gekommen, die den Grundstock für ein Zucht- und Auswilderungsprogramm bilden sollten.

Für den 11. Juni kündigt Leingang einen Besuch des Deutschen Meeresinstituts mit Forschungsboot und Zusatzangeboten für Besucher an. Am 13. Juni werde das Sealife als Teil der Aktion „Global Beach Clean“ das Hafenbecken von Müll befreien.