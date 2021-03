Die Lichter in der Seniorentagesstätte „Haus Lichtblick“ in der Petschengasse 14 sind nicht erloschen. Monika und Leonte Irimesku wollen die Einrichtung entgegen zunächst anders lautender Ankündigungen in eine gute Zukunft führen.

„Wir wollten unser Haus aus familiären Gründen schließen“, sagt Inhaberin Monika Irimesku auf Anfrage. Die Pandemie habe die Situation ihrer Tochter und ihres Enkels verändert, erklärt sie die Planänderung. Zudem hat sich nach Angaben Irimeskus keine Nachfolge gefunden, die die kontinuierliche Betreuung und Pflege der derzeit sieben Senioren übernommen hätte. Gründe dafür vermuten Irimeskus auch in der Corona-Krise.

„Wir hatten seit März 2020 keinen Tag geschlossen“, betont Leonte Irimesku. Aktuell seien sieben der zehn Plätze besetzt, die sie unter Pandemie-Bedingungen anbieten könnten. Die Zeit zwischen 8 und 16 Uhr verbrächten die betagten Tagesgäste derzeit dreimal wöchentlich im „Lichtblick“. Er hole sie ab und bringe sie wieder nach Hause, so Irimesku. Zum Ablauf gehörten auch Mahlzeiten, Bewegungs- und Gedächtnisförderung, Ruhe- und Spielzeit. Das Besprechen der tagesaktuellen RHEINPFALZ sei den Senioren etwa wichtig, betont Irimesku. Rituale spielten eine große Rolle. „Mit unserer Rundum-Versorgung wollen wir pflegende Angehörige entlasten“, sagt Monika Irimesku, die – wie ihr Ehemann – in der Altenpflege ausgebildet und erfahren ist.

Hoffen auf die Zeit nach Corona

Die Inhaber haben sich entschlossen, ihr „Haus Lichtblick“, das sie einst vom Roten Kreuz übernommen hatten, in den nächsten Jahren weiterzuführen, auch wenn es Tagespflege in diesen Zeiten ihrer Ansicht nach besonders schwer hat. Mitarbeiter können Irimeskus derzeit nicht beschäftigen. Aber: „Ist die Krise bewältigt, wird es auch uns wirtschaftlich wieder besser gehen“, ist Leonte Irimesku überzeugt. Die Betreiber informieren unter www.senta-lichtblick.de.