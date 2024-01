Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spielbetrieb in der Handball-Pfalzliga der Männer ist nach der Weihnachtspause kaum wieder aufgenommen, kommt es bereits zum nächsten Lokalderby. Der TuS Heiligenstein empfängt am Samstag um 18 Uhr die TG Waldsee in der Rhein-Pfalz-Halle.

In Heiligenstein kehrte Ernüchterung ein. Coach Jonas Suchalla wollte seine Sieben eigentlich weiter vorne mitspielen sehen. Inzwischen gastiert allerdings das Abstiegsgespenst beim Tabellenvorletzten.