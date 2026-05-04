Speyer Im Gespräch mit der RHEINPFALZ-Redaktion

Lokaljournalismus: bei der RHEINPFALZ gedruckt und digital.
Lokaljournalismus: bei der RHEINPFALZ gedruckt und digital.

Der 5. Mai ist „Tag des Lokaljournalismus“. Regionale Medien zeigen, warum ihre Arbeit so wichtig ist. Auch die Lokalredaktion Speyer der RHEINPFALZ beteiligt sich.

„Im Gespräch mit der RHEINPFALZ-Redaktion“ heißt der Speyerer Beitrag zum Tag des Lokaljournalismus am Dienstag, 5. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr im Media-Tor, Maximilianstraße 8, in Speyer. RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger und das Team der Lokalredaktion Speyer berichten über ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Angebot ist kostenlos, alle Interessierten sind eingeladen.

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