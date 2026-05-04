Der 5. Mai ist „Tag des Lokaljournalismus“. Regionale Medien zeigen, warum ihre Arbeit so wichtig ist. Auch die Lokalredaktion Speyer der RHEINPFALZ beteiligt sich.

„Im Gespräch mit der RHEINPFALZ-Redaktion“ heißt der Speyerer Beitrag zum Tag des Lokaljournalismus am Dienstag, 5. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr im Media-Tor, Maximilianstraße 8, in Speyer. RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger und das Team der Lokalredaktion Speyer berichten über ihre Arbeit und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Angebot ist kostenlos, alle Interessierten sind eingeladen.