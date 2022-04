Vergangene Woche ist für den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Speyer eine neue Zeitrechnung angebrochen: Corona-Auflagen sind weitgehend weggefallen, und die Kontroll-Kapazitäten können nach zwei Jahren wieder auf andere Felder konzentriert werden. Die Anzahl der Bußgeldverfahren wegen Corona-Verstößen war aber schon zuvor rückläufig, so die Stadt auf Anfrage. Im Jahr 2020 hat es demnach 562 entsprechende Verfahren gegeben, im Jahr 2021 waren es 624. Zwischen Januar und April 2022 seien es nur noch 16 Verfahren gewesen, so eine Sprecherin. In dieser Phase gab es aber auch zum Beispiel keine Maskenpflicht auf den Innenstadt-Straßen mehr, die in den Jahren zuvor für einen Teil der Verfahren gesorgt hatte.

Die ans Rechtsamt der Stadt weitergegebenen Verstöße hätten auf mehreren Rechtsgrundlagen basiert: Das seien vor allem die mehrfach geänderten Corona-Bekämpfungsverordnungen gewesen, aber auch das Infektionsschutzgesetz, die Absonderungsverordnung sowie städtische Allgemeinverfügungen. Der KVD hatte allein für die Jahre 2020 und 2021 von 10.269 „Corona-bedingten“ Kontrollen berichtet.