Die Stadt rüstet die Ampelkreuzung an der Kurt-Schumacher-Straße und Im Erlich für rund 50.000 Euro barrierefrei nach.

Wie die Verwaltung mitteilt, werden dort ab Montag, 15. Juli, akustische Signalgeber für Menschen mit Sehbeeinträchtigung installiert. Wegen der hohen Publikumsfrequenz sei der Bedarf für die Signalgeber an der Kreuzung besonders hoch. Zunächst seien Tiefbauarbeiten an den vier Kreuzungsarmen nötig: Leerrohre müssten verlegt, Kabelschächte erstellt werden. Das erfolge in vier Bauabschnitten, in denen je einer der Kreuzungsarme rund eine Woche vollgesperrt werde. Das betrifft demnach zunächst den südlichen Bereich der Kurt-Schumacher-Straße an der Kreuzung, danach folgen der östliche Teil (Im Erlich), der nördliche (Kurt-Schumacher-Straße) und schließlich der westliche (Im Erlich). „Für die ersten beiden Bauabschnitte wird eine Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße sowie die Iggelheimer Straße und umgekehrt eingerichtet“, heißt es aus der Verwaltung. Bei den letzten beiden Bauabschnitten erfolge die Umleitung über den „Erlich-Bogen“. Fuß- und Radverkehr könne jederzeit passieren. Die Tiefbauarbeiten sollen demnach Mitte August abgeschlossen sein. Danach folge die Installation der akustischen Signale, für die keine Straßen gesperrt werden müssten.