Ein Strafverfahren wegen Zechbetrugs hat die Polizei gegen zwei Gäste eines Eiscafés in der Speyerer Innenstadt eingeleitet. Ein 36- und ein 52-jähriger Mann aus Lettland, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hätten dort am Dienstagabend rund eine Stunde lang gemeinsam alkoholische Getränke im Wert von circa 25 Euro konsumiert. Als es gegen 21.35 Uhr ums Bezahlen ging, hätten sie mitgeteilt, die Rechnung nicht begleichen zu können, so die Beamten am Mittwoch. Auch die hinzugerufene Polizei habe bei den Männern keinerlei Bargeld gefunden, sodass sie ihre Personalien aufgenommen habe. Die Männer hätten auch einen Zustellungsbevollmächtigten angeben müssen, um im drohenden Strafverfahren in Deutschland erreichbar zu sein.