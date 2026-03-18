Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in der Industriestraße einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann. Der Autofahrer gab zu, vor einigen Tagen Kokain konsumiert zu haben. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Auf der Dienststelle entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.