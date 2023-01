Das am Montag bei einem Brand mit zwei Leichtverletzten in Mitleidenschaft gezogene Haus am Bauhof in Dom-Nähe ist wieder freigegeben. Zwischenzeitlich war es von der Polizei versiegelt gewesen. Diese Phase sei am Mittwoch nach einer Begehung beendet worden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage. In der Nähe einer Heiztherme aufbewahrte Kleidungsstücke sollen Feuer gefangen und den Brand ausgelöst haben. Laut Polizei laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei dem Unglück verletzt worden waren zwei Bewohnerinnen, die Rauchgase eingeatmet hatten und von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Nach Einschätzung der Stadt als Gebäudeeigentümerin ist ein sofortiger Wiedereinzug möglich, „zumindest in die oberen Räume“. Gebrannt habe es im Erdgeschoss, wo sich das Badezimmer befindet. „Hier müssen der Warmwasserbereiter und die Therme erneuert werden. Außerdem gingen ein Fenster und die Badezimmertür zu Bruch und müssen ersetzt werden“, erklärt eine Verwaltungssprecherin.