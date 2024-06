Offenbar etwas zu viel eines berauschenden Mittels hatte ein junger Mann konsumiert, den die Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 1.20 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße weckte. Der 18-Jährige war in einem geparkten Auto eingeschlafen. Auf dem Beifahrersitz lag demnach eine Flasche Lachgas. Der junge Mann gab an, dieses eingeatmet zu haben und dabei wohl eingedöst zu sein. Da Lachgas eine berauschende Wirkung haben kann und folglich Zweifel an der Fahrtauglichkeit des 18-Jährigen bestanden, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.