Naturschutz-Verstoß: „Hier wird ohne Rücksichtnahme auf Naturschutzbestimmungen während der Satz- und Führzeit mit schwerstem Gerät gerodet“ – Beobachter der Szenerie am Durchstich von Wamm- und Steinhäuserwühlsee am Mittwoch waren empört. Die städtische Umweltabteilung rückte zur Kontrolle in den für Landwirtschaft und Kiesbaggerei, aber auch Naherholung genutzten Bereich aus und kam zum Urteil: „Erlaubt ist das aufgrund des aktuell geltenden Rodungsverbots bis 31. Oktober nicht.“

Eigentümer: Habe Rodungen nicht beauftragt

Es handle sich offenbar um eine private Maßnahme auf Privatgelände, die weitere Recherchen erfordere, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Verwaltung. Die Stadt sei vorab nicht informiert gewesen. Sie kenne den Eigentümer des gerodeten Bereichs, aber dieser betone, die Arbeiten nicht beauftragt zu haben. Er sei nur für zulässige Fällungen im Winter zuständig gewesen. Jetzt sei es noch um Aufräumarbeiten und das Entfernen von Sträuchern gegangen – was laut Stadt aber in der Vegetationszeit ebenfalls verboten ist. Es werde geprüft, welche Eingriffe legal und welche illegal waren.