Mehrere Farbeimer, leere Kanister und Bauschutt hat ein aufmerksamer Spaziergänger laut Polizei am Ostermontag an der Bachböschung in der Holzstraße in Speyer gefunden. Die Feuerwehr musste den illegal abgelagerten Müll aufwendig bergen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Montag im Zeitraum zwischen 7.30 und 14.30 Uhr den Verursacher oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Holzstraße beobachtet haben, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.