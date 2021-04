Der Ortsverband der CDU Speyer Ost wünscht sich an neuralgischen Stellen – in erster Linie am Rheindeich parallel zur Franz-Kirrmeier-Straße – mehr Abfallbehälter. Hintergrund ist, dass Unrat weiter „einfach in die Gegend“ geworfen wird, Kontrollen nicht zu erleben seien und Hinweise auf mögliche Brennpunkte meist versanden, sagt CDU-Ortsvorsitzender Sebastian Ross. Nachdem der Ortsverband im vergangenen September vorgeschlagen hat, einen oder mehrere Abfalleimer am Ufer des Rheins aufzustellen und sich ein Eisdielen-Betreiber sogar bereit erklärte, einen Behälter zu finanzieren, fordert Ross die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) nun noch vor Beginn des Sommers zum Handeln auf. Münch-Weinmann hatte nach der CDU-Idee im Herbst auf ein Pfandsystem etwa für Eisdielen verwiesen, um Müll direkt zu vermeiden. Ross und seine Parteikollegen möchten nun wissen, bis wann das Pfandsystem umgesetzt werden soll und was mit Müll, der nicht von Eiscafés stammt, passieren soll. Sie fordern daher mindestens einen weiteren Abfalleimer am Rheindeich, am besten gegenüber der Einfahrt zum Industriehof.