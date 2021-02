Die Polizeiinspektion Speyer hat bei ihren Schwerpunktkontrollen getunter Fahrzeuge nach eigener Mitteilung wieder zwei erwischt, bei denen Veränderungen illegal waren. So sei am Sonntagnachmittag in der Landauer Straße in Speyer der BMW eines 26-jährigen Neustadters aufgefallen, bei dem die Frontscheibe, die Seitenscheiben und die Heckscheibe mit nicht zugelassenen und zum Teil sichtbehindernden Tönungsfolien versehen waren. Er sei angezeigt worden und habe die Folien entfernen müssen.

In der Fahrlache in Otterstadt waren laut Bericht „bei einem erheblich getunten Mercedes CLK zunächst alle äußerlichen Umbauten ordnungsgemäß geprüft und eingetragen worden“. Dann seien jedoch die Sportsitze im Inneren aufgefallen, die noch nicht durch einen amtlich anerkannten Prüfer begutachtet worden seien. Dem 20-jährigen Otterstadter am Steuer sei die Weiterfahrt nur zu einer Prüfstelle gestattet worden.