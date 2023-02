Feuerwehr und Kommunaler Vollzugsdienst haben am Dienstagabend illegal entsorgten Müll in einer Böschung am Dann in der Industriestraße sichergestellt. Laut Mitteilung der Feuerwehr hatte ein Bürger eine wilde Müllablagerung gemeldet, bei der auch Flüssigkeiten ausgetreten sind. Die Feuerwehr konnte die Behältnisse als Reste eines Ölwechsels identifizieren. Die Behälter seien nach der Sicherstellung der ordnungsgerechten Entsorgung zugeführt worden.