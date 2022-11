In einer Zeit, als es noch Pfennige gab und eine Kugel Eis für einen Zehner zu schlecken war, zahlten Fußball-Anhänger aus Speyer und Umgebung alle zwei Wochen ein paar Mark, um ihren FV auf dem Roßsprung kicken zu sehen. In den 1950er-Jahren kamen sie vor allem wegen Ilija Popovic, dem ersten Profispieler des Vereins.

Für den damaligen Mitspieler Heinz „Gipsl“ Lang war es „ein Glücksfall“, dass der lange Jugoslawe vom FSV Frankfurt zu dem in die Zweite Liga Südwest abgestiegenen FV Speyer wechselte, servierte er doch dem Torjäger Rudi Bast oftmals genau die Pässe, die der 18-Jährige zum Einschießen und Einköpfen brauchte, damit die Mannschaft siegte. Der umgehende Wiederaufstieg in die Oberliga war die Folge.

Zugute kam dem FV Speyer auch die Verbindung des am 22. November 1930 in Belgrad geborenen Ilija Popovic zu einer Dame der gehobenen Frankfurter Gesellschaft, die mit ihm in ihrer Villa an den Hängen des Taunus’ lebte und die ihren Liebling in einer Nobelkarosse zu seinen Einsätzen kutschierte. Die Frau – sie soll eine Apotheke betrieben haben – war derart wohlhabend und spendabel, dass sie den Wiederaufstieg des ihr im Grunde fremden Speyerer Vereins mit 10.000 Mark honorierte.

Ein früher Wandervogel

Der Fußball-Profi Ilija Popovic war ein Zugvogel. Von seinem Stammklub Crvena Zvezda Beograd wechselte er nach Ungarn zu Budapesti Vasas SE. Danach zu Racing Club de Strasbourg nach Frankreich (1951 - 1952), dann zum 1. FSV Mainz 05 (1952 - 1953), FSV Frankfurt (1953 - 1955; beim 6:2 gegen den VfR Mannheim in der Oberliga Süd erzielte er vier Tore), FV Speyer (1955 - 1957) und von 1957 bis 1960 spielte er bei Phönix Ludwigshafen. Ob der im Spiel nicht eben zimperliche „Popo“ danach seine Laufbahn beendete, ist nicht bekannt.

Archivarisch vermerkt sind die Spiele und Tore des Mittelfeld- und Angriffsspielers Popovic in der Oberliga Südwest: für den 1. FSV Mainz 05 22 Spiele und neun Tore, für den FSV Frankfurt 26 Spiele und zwölf Tore, für den FV Speyer 27 Spiele mit 20 Toren und für Phönix Ludwigshafen 25 Spiele und zehn Treffer. Dreimal verwiesen ihn Schiedsrichter nach Fouls vom Feld. Das war bei Spielen des FSV Frankfurt, FV Speyer und von Phönix Ludwigshafen.