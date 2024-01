Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Das Gefühl, dass die Menschen und Unternehmen von der Politik nicht gehört werden, stimmt nicht.“ Das sagt mit Thorsten Broich ein junger Unternehmer aus Speyer, der über seine Arbeit beim Verband der Wirtschaftsjunioren an Einfluss gewonnen hat. Heute tritt er an entscheidender Stelle in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz für die Belange der Wirtschaft ein.

Thorsten Broich ist bereits mit Anfang 30 Geschäftsführender Gesellschafter der ACS Deutschland GmbH geworden. Mit dem studierten Sicherheitsingenieur an der Spitze hat die Ingenieurgesellschaft