TE Connectivity und Mann + Hummel wollen ihre Produktion in Speyer beenden. Dass zwei Automobilzulieferer fast zeitgleich solche Pläne verkünden, ist kein Zufall.

Herr Vogel, was sagt Ihre Erfahrung: Ist es überhaupt noch umkehrbar, wenn Unternehmen Schließungen ankündigen, aber betonen, dies sei eine Planung und werde nun erst mal mit Arbeitnehmervertretern besprochen?

Wenn Firmen mit solchen Ankündigungen an die Öffentlichkeit gehen, ist das wohlüberlegt. Es ist zwar bereits vorgekommen, dass es noch Änderungen gab, aber es muss zumindest mit sehr deutlichen Einschnitten gerechnet werden. Ich denke, dass es in den Speyerer Fällen nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um die konkrete Ausgestaltung geht.

Zufall können die fast zeitgleichen Ankündigungen nicht sein, wenn beide Unternehmen auf die schwierige Marktsituation gerade für Automobilzulieferer verweisen, oder?

Natürlich nicht. Viele Unternehmen, aber auch wir als IHK haben seit Jahren gesagt, dass es fünf vor zwölf ist. Der Standort Deutschland ist auf dem Weltmarkt, aber teilweise auch innerhalb Europas nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn es um Lohn- und Energiekosten, aber auch um strukturelle und regulatorische Aspekte geht. Jetzt ist es nach zwölf, und wir verlieren jedes Jahr circa ein Prozent der Wertschöpfung und auch der Arbeitsplätze in der Produktion. Die Speyerer Fälle sind ein Beleg dafür, und das wird auch erbarmungslos so weiterlaufen, wenn wir nicht schnell signifikante Reformen hinbekommen.

Was ist in dieser Hinsicht nötig – und realistisch?

Wir müssen dringend aktiv werden, damit nicht noch mehr Unternehmen abwandern. Schnell zu bedienende Stellhebel gäbe es aus meiner Sicht zum einen bei den Lohnnebenkosten: Wir brauchen Sozialreformen, die zu Entlastungen führen. Beim Thema Krankenversicherung scheint das in die richtige Richtung zu gehen, nun müssen andere Bereiche der Sozialversicherung folgen. Zweitens müssen Unternehmen mehr Spielräume erhalten und von einer Unternehmenssteuerreform profitieren, die sie endlich wieder wettbewerbsfähig macht. Zu nennen wäre zudem das unglaublich schwierige Feld des Bürokratieabbaus: Wir können uns keine Vollkaskomentalität mehr leisten, sondern müssen mehr aufeinander vertrauen und akzeptieren, dass es auch Risiken gibt.

Sie haben den Blick auf die gesamte Pfalz: Warum tun sich gerade hier Unternehmen derzeit so schwer?

Die pfälzische Industrie hat mit rund 65 Prozent eine der bundesweit höchsten Exportquoten. Sie ist besonders stark vom Weltmarkt abhängig. Berichte, wie man sie jetzt aus Speyer vernimmt, gibt es allerdings aus ganz Deutschland.

Haben Sie Sorge, dass es weitere Hiobsbotschaften dieser Art aus der Pfalz gibt und gar eine Deindustrialisierung droht?

Wir haben das Problem, dass in Deutschland oft erst reagiert wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Viele Entscheidungen sind gerade angesichts der hohen Personal- und Energiekosten nicht mehr umkehrbar. Die Industrieproduktion wird weiter zurückgehen, aber von Deindustrialisierung würde ich nicht sprechen, denn wir sind immer noch ein Top-Standort mit guter Infrastruktur und funktionierendem Gemeinwesen. Jetzt muss etwas getan werden, damit nicht auch noch Forschung, Entwicklung und Innovation abgezogen werden und weitere Wertschöpfung verloren geht.

Was bedeutet es für einen Standort wie Speyer, wenn sich zwei Unternehmen dieser Größe verabschieden und leere Hallen sowie nicht mehr benötigte Arbeitnehmer „zurücklassen“?

Jeder Standort unterliegt Veränderungen, aber wenn grob überschlagen das Aus für vier Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse angekündigt wird, dann bedeutet das eine enorme Belastung für eine Stadt. Bisher herrscht in Speyer zum Glück eine Arbeitsmarktlage vor, in der Fachkräfte gesucht werden, aber das kippt langsam. Es wird schwierig sein, guten Ersatz für wegfallende Arbeitsplätze zu finden, aber Speyer ist eine gefragte Stadt, in der es bislang zu wenige Gewerbeflächen gibt und sich Bestandsunternehmen erweitern möchten. Speyer steht bei weichen wie harten Standortfaktoren gut da. Wir reden noch im Konjunktiv, aber wenn es wirklich zum Abschied der beiden Unternehmen käme, könnten damit auch Chancen verbunden sein.

Wie müssen die Akteure vor Ort reagieren, um solche Chancen zu nutzen und eben nicht zu spät dran zu sein?

Gespräche zu führen, ist nie verkehrt. Wenn die Stadt Speyer weiß, dass es Firmen gibt, die Erweiterungsdruck haben, dann sollte ihre Wirtschaftsförderung mit diesen in den Dialog gehen und gemeinsam Strategien entwickeln. Bei Ansiedlungen sollten Firmen Vorrang haben, die für eine hohe Wertschöpfung und für gute, sichere Arbeitsplätze stehen. Da es die eierlegende Wollmilchsau bekanntlich nicht gibt, müssen aber auch Abstriche in Kauf genommen werden. Realistisch könnte sein, dass mehrere kleinere Unternehmen in die Bresche springen. Es muss nicht immer die Riesenansiedlung sein: Dass ein Technologiebetrieb in idealer Größe für eine freie Fläche parat steht, kommt vielleicht einmal in 100 Jahren vor.

Zur Person

Jürgen Vogel (55), verheiratet, zwei Kinder, ist seit 2024 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. Der gelernte Bankkaufmann und Jurist Vogel ist seit dem Jahr 2002 für die Interessenvertretung der gewerblichen Wirtschaft in der Pfalz tätig.