Die Erneuerung der Dächer von Gymnasium am Kaiserdom (GaK) und Integrierter Gesamtschule (IGS) wird teurer als ursprünglich veranschlagt. So rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro, um das historische Dach des GaK wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der IGS sind Kosten in Höhe von mehr als 1,2 Millionen Euro aufgelaufen.

Bei Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2023