Schülerinnen und SchüIer der IGS Georg-Friedrich-Kolb können besonders schnell und fehlerfrei auf der Computertastatur tippen: Beim Bundesjugendschreiben-Wettbewerb haben sie vordere Platzierungen auf Landes- und Bundesebene belegt und geben Tipps, wie man das schaffen kann.

„Wir haben dieses Jahr extrem gut abgeschnitten“, freut sich Simone Steger, Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule Georg-Friedrich-Kolb in Speyer am Montagmorgen. Insgesamt haben 3476 Schülerinnen und Schüler an dem 49. Bundesjugendschreiben-Wettbewerb des Deutschen Stenografenbundes teilgenommen. Sie sind in verschiedenen Disziplinen angetreten.

Schnell und konzentriert

Beim Wettbewerb geht es darum, möglichst viele Anschläge beim Abtippen eines unbekannten Textes innerhalb von zehn Minuten am Computer fehlerfrei zu erzielen – ohne immer wieder von Tastatur auf die Vorlage schauen zu müssen. „Man muss also schnell und konzentriert sein“, erklärt Steger.

Gelernt haben das die Schülerinnen und Schüler beim Wahlpflichtfach Kommunikation und Medien an der IGS, in dem sie auch ein sogenanntes ICDL-Zertifikat („International Computer Driving License“) in Klassenstufe 9 erwerben können. In das Wahlpflichtfach können die Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse reinschnuppern und es ab der siebten Klasse fest belegen. „Das Erlernen des Zehn-Finger-Schreibsystems ist ein elementarer Teil des Faches“, so Steger.

Fünf Minuten üben am Tag

Bewertet wird die Leistung nach Schnelligkeit, also erreichten Anschlägen in zehn Minuten. Auch auf die Fehler wird geschaut. Sie werden mit den Anschlägen verrechnet, erklärt Lehrer Tarek Al-Reda. „Am Anfang ist es ein bisschen schwer, aber dann wird es leichter“, motiviert IGS-Schüler Marcel Backhaus Lernwillige. Einsetzen konnte er seine neu erlernten Fähigkeiten auch schon bei einer Power-Point-Präsentation, erklärt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Damit das Tippen schneller klappt, empfiehlt Schülerin Lina Selter, fünf Minuten lang am Tag zu üben.

In der Altersgruppe bis zwölf Jahre belegten Schülerinnen und Schüler der Speyerer Schule die ersten drei Plätze auf Landesebene. Mit drei weiteren Teilnehmern ist die IGS zudem in den Top zehn der Schnellschreibern vertreten. In der Altersgruppe bis 14 Jahre konnte Ben Mateo Lorini für seine Schule Rang drei in Rheinland-Pfalz belegen. Seine 1662 Anschläge in zehn Minuten ohne Fehler bedeuteten zugleich Platz 24 auf Bundesebene. In der Altersgruppe bis 16 Jahre belegten die Teilnehmenden der IGS 14 von 20 Rangplätze im Tastaturschreiben. Sie sind auf den Plätzen eins bis neun auf Landesebene vertreten. Landessiegerin in dieser Altersgruppe ist Eva Kohlroß mit 1942 Anschlägen in zehn Minuten. Sie hat einen Fehler gemacht und belegt auf Bundesebene Platz 104 von 805.

Urkunde am Schuljahresende

Besonders schnell beim Tippen auf der Tastatur waren auch die Speyerer Schüler Backhaus (zwölf) und Selter (zwölf). Sie sind zwei der Top-Drei-Platzierten in der jüngsten Altersklasse bis zwölf Jahre auf Landesebene. Landessieger der Altersklasse bis zwölf Jahren ist Tim Strohmeier mit 1582 Anschlägen und zwei Fehlern, gefolgt von Backhaus mit 1216 fehlerfreien Anschlägen sowie Selter mit 1042 fehlerfreien Anschlägen. Strohmeier konnte sich mit seiner Leistung mit dem achten Platz auch auf Bundesebenen qualifizieren, Backhaus schaffte es auf Platz 15 und Lina Selter mit ihrem Ergebnis auf Platz 30 auf Bundesebene in ihrer Altersklasse.

Die Urkunden sollen den Siegern am Ende des Schuljahres bei einer Würdigungsfeier überreicht werden.