Die Fußballer der IGS Speyer stehen nach ihrem Erstrundensieg in der nächsten Runde des Wettkampfes „Jugend trainiert für Olympia“. Ein Spieler wurde gefeiert.

Die Fußballer der IGS Georg Friedrich Kolb aus Speyer sind in der ersten Runde des Schulwettkampfes „Jugend trainiert für Olympia“ in der Wettkampfklasse I der Jungen der Jahrgänge 2006 bis 2009 als Sieger hervorgegangen.

In der Gruppe A spielte das IGS-Team zuerst gegen das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium aus Speyer. Die IGS ging laut dem betreuenden Lehrer Johannes Weber schnell in Führung und konnte durch ein sehenswertes Freistoßtor von Julius Deuschel auf 2:0 erhöhen. Beim Abpfiff nach zweimal 18 Minuten auf dem Großfeld mit elf gegen elf Spielern stand es 3:0. Bei der vermeintlich leichteren Partie gegen das Hans-Purrmann-Gymnasium tat sich die IGS schwerer, ging aber mit 2:0 in Führung, ehe dem HPG der Anschlusstreffer gelang. Mit dem 3:1 machte die IGS dann den Gruppensieg perfekt. Weil sich das FMSG gegen das HPG knapp durchsetze, belegte es den zweiten Gruppenrang.

In der Gruppe B spielte das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer 2:2-Unentschieden gegen das Paul-von-Denis-Gymnasium Schifferstadt und gewann 3:2 gegen das Gymnasium am Kaiserdom aus Speyer. Somit zog das NWG als Gruppensieger ins Finale gegen die IGS Speyer ein, weil Schifferstadt dem Kaiserdom-Gymnasium 0:3 unterlag und auf Platz drei der Gruppe zurückfiel.

Elfmeterschießen nötig

Das Finale war sehr umkämpft, blieb aber fair. Dem NWG gelang der erste Treffer des Spiels, den die IGS aber nach einem Eckball und dem folgenden schönen Schuss von Georgius Konstantakis zum 1:1 ausglich. Danach hatte die IGS, bei der Kiron Appel im zentralen Mittelfeld und Nils Gaub rechts außen mit starken Leistungen hervorstachen, mehrere Chancen, um in Führung zu gehen, ließ diese aber bis zum Schlusspfiff aus. Die Entscheidung über den Turniersieg musste so im Elfmeterschießen fallen. Hier wurde Jannis Geimer im IGS-Tor zum umjubelten Spieler, da er zwei Versuche des NWG abwehrte und seiner Schule so den Turniersieg sicherte.

Damit zog die IGS in die zweite Runde des Schulwettkampfes ein und trifft dort auf die Gewinnerschulen der Kreise Germersheim, Frankenthal und Ludwigshafen.