Zwei verletzte Personen und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um kurz vor 2.30 Uhr an der Kreuzung von Iggelheimer Straße, Kurt-Schumacher-Straße und Landwehrstraße. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung habe sie einen von rechts kommenden 43-Jährigen in seinem Wagen bemerkt, der vorfahrtsberechtigt war. Aus bislang unbekannter Ursache funktionierten die Bremsen des Autos der 20-Jährigen jedoch nicht richtig und entwickelten nur eine geringe Kraft, so die Polizei. In der Folge stießen die beiden Autos zusammen. Die 20-Jährige und der 46-jährige Beifahrer des anderen Wagen seien verletzt worden. Die Frau habe über Kopf- und Beinschmerzen, der Mann über Schmerzen im Rücken geklagt. Er kam in ein Krankenhaus, sie lehnte nach Polizeiangaben eine Versorgung ab. Der 43-Jährige blieb demnach unverletzt. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden.