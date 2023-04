In der Nähe der Iggelheimer Straße im Wald wurden am Freitagmittag zwei geparkte Pkw aufgebrochen. Laut Polizei stand eines der Autos auf Speyerer, eines auf Dudenhofener Gemarkung. Es sei jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Einmal sei eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche gestohlen worden, im anderen Fall nichts. Die Polizei rät, möglichst keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu belassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.