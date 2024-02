Mehrere tausend Euro Schaden richtete nach Polizeiangaben am Dienstag zwischen 4 und 16.30 Uhr ein Unbekannter an einem schwarzen Citroen Kleinwagen in der Iggelheimer Straße an. Demnach war das Auto zwischen den Einmündungen der Straßen Am Spinnrädel und Im Erlich geparkt und wurde „nahezu an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt“, so die Beamten. Der oder die Unbekannte habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, schreibt die Polizei. Sie sucht nun Zeugen des Vorfalls, die unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Hinweise zu dem Unfall geben können.