Zwei Verletzte und knapp 8000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag um 16 Uhr an der Iggelheimer Straße. Nach Polizeiangaben befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim die Abfahrt Speyer-West der B9 und bog nach links auf die Iggelheimer Straße (L528) ab. Dabei übersah er ein von links kommendes Motorrad und missachtete dessen Vorfahrt, heißt es weiter. Infolgedessen sei das mit zwei 17-jährigen Frauen besetzte Motorrad mit dem Wagen kollidiert. Die Fahrerin des Motorrads sei über die Motorhaube des Autos geschleudert worden und verletzt am Boden liegen geblieben. Die Beifahrerin des Motorrads habe selbstständig aufstehen können. Die Fahrerin sei mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Angaben zu ihren Verletzungen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht möglich, heißt es von der Polizei. Ihre Mitfahrerin sei mit leichten Verletzungen am Knie in eine Klinik gefahren worden. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Sie berichtet von Rückstaus im Berufsverkehr auf der für die Unfallaufnahme teilweise gesperrten L528 und auf der B9.