Stadt und Einzelhandel stimmen derzeit die in Speyer geplanten verkaufsoffenen Sonntage 2025 ab. Für vier zulässige Termine gibt es laut Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ noch fünf Möglichkeiten. Eine davon wäre demnach in Abweichung zum Terminplan der Vorjahre der 5. Januar. Leistungsgemeinschaft-Vorsitzender Peter Bödeker sieht diese aber kritisch: Am Samstag, 4., und dem Dreikönigstag, 6. Januar, sei ohnehin viel Betrieb in den Geschäften zu erwarten.

Bödeker plädiert dafür, sich für die anderen vorgeschlagenen Termine 30. März, 29. Juni, 21. September und 9. November zu entscheiden. Im März wäre ein Gartenmarkt der Anlass, im Juni eine musikalische Großveranstaltung, im September der Bauernmarkt und im November eine neue Veranstaltung mit den Schwerpunkten Jazz, Wein und Kunsthandwerk. Die Entscheidung trifft die Stadt mit Rücksicht auf die Wünsche der Leistungsgemeinschaft.