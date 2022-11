Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) schlägt Lärmschutzwände mit Photovoltaik-Elementen entlang der B9 bei Speyer-West vor. „Strom aus Photovoltaik-Anlagen ist unverzichtbar für eine erfolgreiche Energiewende, die Kapazitäten müssen daher kontinuierlich ausgebaut werden“, so Wagner in einer Pressemitteilung. Er habe dazu auch eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet. Um Fläche zu sparen, könnten Module in bestehende Bauten integriert werden. Ein Vorschlag dafür: Lärmschutzwände. Die Lage in Speyer-West sei sehr sonnig. Wenn das Land mit der Energiegewinnung Geld verdiente, könnte der Lärmschutz an der Bundesstraße verbessert werden, so Wagner.