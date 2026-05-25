Stolze Stimmen im Klang des Jiddischen – Lieder für vergessene Dichterinnen: Ida Gillner und Livet Nord beim Festival: CHAI.

Die beiden schwedischen Musikerinnen Ida Gillner und Livet Nord präsentieren beim CHAI-Festival im Speyerer Judenhof vom 4. bis 7. Juni erstmals in Deutschland ihr neues Konzertprogramm mit vertonten Gedichten jiddischer Dichterinnen. Matthias Nowack sprach mit Ida Gillner über die Kraft der jiddischen Sprache, musikalische Erinnerungsarbeit und die Entstehung von „Shtoltse lider“.

Frau Gillner, in den „stolzen Liedern“ vertonen Sie Gedichte jiddischer Dichterinnen von vor etwa hundert Jahren. Was fasziniert Sie an diesen Texten besonders? Warum ist es Ihnen wichtig, diesen Stimmen neue Aufmerksamkeit zu schenken?

Als ich 2016 eine Anthologie mit mehreren dieser Dichterinnen in die Hände bekam, hatte ich noch nie zuvor von ihnen gehört. Sofort fühlte ich eine starke Verbindung zu den Texten und das Gefühl, einen beinahe vergessenen Schatz entdeckt zu haben. Gleichzeitig hörte ich sofort Musik darin! Ich begann, über die Dichterinnen, ihr Leben und ihre Zeit zu lesen. Als ich verstand, unter welchen Bedingungen sie als Künstlerinnen arbeiteten – in einer Zeit, in der die Erwartungen an Frauen sehr eng gesteckt waren –, und wie ihr Mut, ihre kompromisslose Haltung und ihre bahnbrechenden Entscheidungen letztlich zur Entwicklung des Jiddischen als moderner Literatursprache beitrugen, wurde das alles unglaublich faszinierend. Meine Leidenschaft für jiddische Kultur und das Komponieren von Musik, zusammen mit der Tatsache, dass diese Frauen nie die Anerkennung erhielten, die sie verdienten, machte Shtoltse lider zu einem Herzensprojekt.

Wie gehen Sie daran, ein Gedicht in Musik zu verwandeln? Kommt zuerst eine Melodie oder eher eine Stimmung?

Zunächst einmal ist ein Gedicht bereits als solches ein vollständiges Kunstwerk. Deshalb gehe ich mit großer Demut und Achtsamkeit an die Aufgabe heran, daraus ein Lied zu machen. Ich möchte die Seele des Gedichts finden, die musikalischen Ebenen zwischen den Zeilen hören und mich vom Gedicht selbst in dessen Klangwelt führen lassen. Wenn ich ein Gedicht finde, das mein Herz berührt, lese ich es laut. Ich möchte es körperlich spüren und seinen Rhythmus erfassen. Dann gehe ich ans Klavier. Manchmal ist mir sofort klar, welche Stimmung oder welcher Stil zum Text passt, und manchmal habe ich überhaupt keine Ahnung und schaue einfach, was am Klavier passiert, wenn ich beginne, die Worte zu singen.

Welche Rolle spielt die jiddische Sprache selbst in Ihrer künstlerischen Arbeit – emotional und musikalisch?

Keine von uns ist mit Jiddisch aufgewachsen, auch nicht in unseren Familien. Ich war etwa zwölf Jahre alt, als ich zum ersten Mal ein jiddisches Lied hörte, und ich fühlte sofort eine Verbindung zu dieser Sprache. Ich verstand mehr, als ich eigentlich hätte verstehen dürfen, und spürte sie im Herzen. Zuerst fand ich das seltsam. Doch als ich erfuhr, wie viel Deutsch im Jiddischen steckt, verstand ich warum. Meine Großmutter stammte aus Deutschland und sprach Deutsch mit mir – deshalb fühlte sich Jiddisch so heimisch an. Zusammen mit meiner Liebe zum Klezmer war das sehr prägend. Für mich persönlich ist Jiddisch auch ein Weg geworden, meine Stimme zu finden. Ich entdecke Klangfarben und Ausdrucksweisen, die ich im Schwedischen nie gefunden habe. Wenn ich auf Jiddisch singe, fühle ich mich frei – und das ist etwas Wunderbares.

Ihr neues Album ist der Dichterin Anna Margolin gewidmet. Was macht ihre Lyrik für Sie so besonders?

Es sind sowohl ihre Gedichte als auch ihre Lebensgeschichte, die sie für uns so besonders machen und uns tief berührt haben. Sie weigerte sich, sich den Normen ihrer Zeit zu unterwerfen – sowohl in ihrem Schreiben als auch in ihrer Lebensweise. Schon als junge Frau war sie überzeugt, der Welt etwas Großes geben zu können, und sie folgte ihrer Sehnsucht und ihrem inneren Feuer, obwohl Frauen damals ganz andere Erwartungen erfüllen sollten. Das führte auch zu schwierigen und lebensverändernden Entscheidungen. Ihre Gedichte sind geprägt von kompromisslosem Mut und Stolz, aber auch von Zweifel, Dunkelheit und Selbstverachtung. Sie sind zeitlos, mutig und heute noch tief nachvollziehbar. Es ist erstaunlich, dass sie vor hundert Jahren geschrieben wurden! Als Frauen, Mütter und Künstlerinnen haben wir großes Mitgefühl für sie und erkennen Teile von uns selbst in ihren inneren Kämpfen wieder. Zu Lebzeiten hatte sie das Gefühl, die Welt sei noch nicht bereit für sie. „Irgendwo in einer Stadt, in einer Welt blühe ich jetzt wie eine Lilie“, schreibt sie in einem ihrer Texte. Wir möchten ihr helfen, heute in dieser Welt zu erblühen.

Was bedeutet es Ihnen, beim CHAI-Festival 2026 aufzutreten?

Es fühlt sich sehr besonders an und ist eine große Ehre. Dass Speyer als Geburtsort des Jiddischen gilt und die Dichterinnen, mit denen wir arbeiten, wesentlich zur Entwicklung der modernen jiddischen Sprache beigetragen haben, macht es für uns noch bedeutungsvoller. Die Möglichkeit, ein kleiner Teil dieser langen Kette jiddischer Sprache und Kultur zu sein, erfüllt uns mit großer Demut.

Worauf kann sich das Publikum in Speyer bei Ihrem Konzert besonders freuen?

Wir kommen mit unserem brandneuen Album, und es wird das erste Mal sein, dass wir es live außerhalb Schwedens spielen! Das Publikum wird Musik, Gedichte und Geschichten hören und entdecken, die es vermutlich noch nie zuvor erlebt hat. Wir freuen uns unglaublich auf das Festival und darauf, all das zu teilen – und ich denke, das Publikum wird diese besondere Begeisterung spüren. Außerdem wird es Gelegenheit geben, gemeinsam mit uns zu singen!

Wenn Sie heute mit einer der Autorinnen sprechen könntet, deren Werke Sie aufführen – was würden Sie sie am liebsten fragen?

Unser Ziel ist es, diesen Dichterinnen durch unsere Musik größere Anerkennung zu verschaffen und ihre Poesie sichtbar zu machen. Wenn ich also nur eine Frage stellen dürfte, würde ich wahrscheinlich fragen: „Gefällt dir, was wir daraus gemacht haben?“ Aber wenn wir einen ganzen Abend Zeit hätten, würde ich gern mit ihr über Leben, Kunst, Poesie, Musik, Mutterschaft als Künstlerin damals und heute, über das Frausein in der Kunst und über Jiddisch als künstlerische Ausdrucksform sprechen. Und ich würde gerne wissen, welches Bier Anna Margolin am liebsten getrunken hat – denn ich weiß, dass sie bei Treffen mit Freunden lieber ein Bier als eine Tasse Tee mochte.

Info

Samstag, 6. Juni, 19.30 UHR, Ida Gillner und Livet Nord: Shtoltse Lider beim CHAI-Festival im Speyerer Judenhof, Tickets bei allen Reservix Vorverkaufsstellen und in der Touristinformation der Stadt Speyer.