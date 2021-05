Er hat Corona überstanden. Das 60 Jahre alte Mitglied der Geschäftsleitung eines Speyerer Unternehmens sucht in seinem Tablet nach Daten aus den hinter ihm liegenden drei Wochen, „die belastendsten meines Leben“. Es sind die Wochen seiner Covid-19-Erkrankung. Ein Protokoll.

„Ich glaube, ich weiß, wo ich mich angesteckt habe. Wir haben an dem Abend noch eine Flasche Wein getrunken in der Bar des Hotels. Da sind noch sechs, sieben Leute reingekommen. Es war eng im Raum. Das wird es gewesen sein.“ Das kam ihm in den Sinn, als er schon viel Zeit hatte zum Grübeln und Nachdenken und sich sorgen.

Zum Skifahren nach Lech

Anfang März fährt er mit Freunden zum Skifahren, wie jedes Jahr um diese Zeit. Es geht nach Lech am Arlberg in Österreich. Von Sonntag bis Donnerstag. Er ist etwas müde in den Tagen. Deshalb reist er schon früher ab. Zuhause angekommen, erfährt er drei Tage später, dass Lech zum Risikogebiet erklärt ist. Das war es bei der Anreise noch nicht. Im Unternehmen sind da schon längst räumliche Trennung in den Büros sowie Abstand halten eingeführt. Es ist angeordnet, dass jeder Kollege, der aus einem Risikogebiet kommt, 14 Tage in Quarantäne muss. Das gilt nun auch für ihn.

Der Manager spürt leichtes Halskratzen, fühlt sich müde. Es ist Samstagabend. Am Sonntagmorgen geht er ins „Diak“. Zum Glück ist wenig Betrieb. Er bekommt einen Abstrich. Das Personal um ihn herum trägt Kleidung wie im Hochsicherheitsbereich. Am Nachmittag der erste Anruf des Gesundheitsamtes: „Sie kommen aus einem Risikogebiet. Sie müssen in Quarantäne bleiben, vorerst bis das Ergebnis da ist.“

Der Ergebnis-Schock

Am Montag telefoniert er von daheim mit Kollegen im Büro. Fühlt sich dabei etwas schlapp und antriebslos. Das kennt er nicht von sich. „Was ist mit Dir los, so habe ich Dich noch nie erlebt“, sagt ein Gesprächspartner, der ihn gut kennt.

Am Mittwoch, 18. März, am Nachmittag kommt das Abstrichergebnis. Positiv. Ein Schock. Das Gesundheitsamt fragt nach den Kontakten der vergangenen Tage, um die Infektionskette zu verfolgen.

Die Anzeichen der Erkrankung werden deutlicher. Der Mann wird immer müder. Dazu fühlt er sich fiebrig. „Von Mittwochabend an ging es rapide bergab mit mir“, erinnert er sich. Das Virus entfacht seine ganze Wucht. Die Temperatur steigt kontinuierlich. Der Mann, sportlich, schlank, drahtig, und bisher gesund, fühlt sich wie ein „Wrack“. Täglich geht es schlechter. Niedergeschlagenheit, Appetitlosigkeit, der Geschmackssinn ist weg. Der Geruchssinn auch. Probleme beim Atmen nehmen zu. Der Hausarzt muss kommen, zum ersten Mal. Lungencheck, Sauerstoffkontrolle, zehn Kniebeugen. Was sonst ein Klacks ist, bringt ihn heute an seine Grenzen. Der Körper ist fertig, extrem schwach. Ängste entstehen. „Ich sah mich an Maschinen hängen, man denkt da an Vieles.“ Beim Einatmen Blockade der Lunge. Das Gefühl, es geht immer weniger Luft rein.

Anstrengende Tage und Nächte

Es geht nichts mehr: Liegen, schonen, Vitamin C zu sich nehmen, Mineralien, Zink, immer wieder Paracetamol. „Es gibt ja keine Medikamente.“ Der Hausarzt sagt: „Wenn es schlimmer wird, sofort anrufen. Ich lass’ Dich ins Krankenhaus bringen, auch nachts.“ Das beruhigt. Nimmt aber die Angst nicht ganz.

Die Tage und Nächte sind anstrengend. „Ich bin um 22 Uhr ins Bett, habe geschlafen bis 10 Uhr morgens, dann nach dem leichten Frühstück wieder ins Bett.“ Nachmittags noch mal schlafen. Ansonsten ein paar Schritte durch die Wohnung. Fitnesstest. Nach einigen Metern macht er schlapp. Er ist fertig.

Das erste Mal im Leben

Dann kommt der Tag mit dem ersten Kreislaufkollaps seines Lebens. „Mir ist schwarz vor den Augen geworden im Wohnzimmer. Ich bin gefallen, habe Stühle dabei umgeworfen, war bewusstlos.“ Das ist wohl der Höhepunkt im Krankheitsverlauf in seinem Fall. Gleichzeitig der Tiefpunkt in der Verfassung seines Körpers, weiß er heute. „Ich weiß heute, dass ich Glück im Unglück hatte, dass es nicht noch schlimmer geworden ist.“ Alles hat er für möglich gehalten. Ist froh, dass er so fit und gesund war, als das Virus ihn erwischt. „Mein körperliches Leistungsvermögen war da noch bei höchstens 60 Prozent, eher sogar weniger“, räsoniert er rückblickend.

Nur langsam geht es bergauf. Noch einmal kommt der Hausarzt. Das Gesundheitsamt fragt regelmäßig nach. Der Kontakt zum Büro ist da. Die engen Mitarbeiter erkundigen sich. Die Nachbarn versorgen den Mann und seine Frau mit Einkäufen, stellen Essen vor die Tür. „Ich war immer gut betreut und versorgt. Ich danke den Ärzten, vor allem meinem Hausarzt und dem Gesundheitssystem. Das funktioniert bei uns“, hat er festgestellt.

Zweiter Abstrich

Dann die Entwarnung: Nach 14 Tagen wieder Abstrich. Ergebnis: negativ. Am 6. April geht er erstmals wieder ins Büro. Für sechs Stunden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Leichte Kopfschmerzen sind noch lange geblieben. „Am Wochenende war ich mit dem E-Bike 40 Kilometer unterwegs. Ich schätze mich jetzt wieder bei 95 Prozent Leistungsfähigkeit“, lautet die persönliche Diagnose. „Ich weiß jetzt, was in dem Virus steckt“ erkennt er an. Er weiß auch um dessen Unberechenbarkeit. Seine Frau, die ganzen Tage mit ihm eng zusammen, zeigt null Symptome, ist nachgewiesen virusfrei. Bis heute. „Selbst die Ärzte sind verwundert“, sagt der Mann. Er ruft erleichtert aus dem Büro an.