Es ist Sommer. Trotz Krieg, Inflation, Pandemie und Hitzerekorden fast normale Bedingungen. Ellen Korelus-Bruder fragt zufällige Gesprächspartner im Stadtgebiet, wie und wo sie die schönste Jahreszeit verbringen, worauf sie sich freuen, was sie vermissen oder ärgert. Heute trifft sie Sevda Smail im Feuerbachpark.

Frau Smail, warten Sie auf Regen?

Unbedingt. Aber deshalb sitze ich nicht auf der Bank vor dem Spielplatz. Mein Sohn Emir ist fünf und braucht noch etwas Sonne und Sand.