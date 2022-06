Die Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF) hat am Freitag einen neuen Kleinbus in Betrieb genommen. Er sei dringend erforderlich, um den IBF-Fahrdienst in der Domstadt aufrechtzuerhalten, so Vorsitzende Brigitte Mitsch.

Fünf Fahrzeuge sind derzeit für die IBF unterwegs. Sie übernehmen vor allem Krankenfahrten, die über die Krankenkassen abgerechnet werden. Ein Team aus elf Mitarbeitern sitzt abwechselnd am Steuer. „Der in die Jahre gekommene Fuhrpark muss in den kommenden Jahren erneuert werden. Mit einem neuen Fahrzeug, das mit Hilfe der Stiftung für Behinderte angeschafft wurde, ist der erste Schritt gemacht“, so Vorsitzende Mitsch. Der Bus sei für vier Rollstuhlfahrer plus Fahrer und Beifahrer oder acht Personen ohne Rollstühle geeignet. Kosten laut Mitsch: rund 70.000 Euro.

Mindestlohn wirkt sich aus

Ein Kleinwagen, das sich für den Transport von einem Rollstuhlfahrer eigne, sei die nächste geplante Anschaffung, berichtet Mitsch. Sie denke über eine Spendenaktion dafür nach. Die finanziellen Möglichkeiten des Fahrdiensts seien momentan sehr begrenzt. Er habe unter der Pandemie gelitten: „Zum Beispiel Fahrten in die Tagespflege sind weggefallen, weil diese geschlossen hatte.“ Auch die weitere Anhebung des Mindestlohns könne aus jetziger Sicht nicht durch Mehreinnahmen kompensiert werden. „Wir müssen sehen, wo wir bleiben“, so Mitsch. Die Fahrdienst-Bilanz sei noch „ganz leicht im Plus“.

Auch über den Fahrdienst hinaus will die IBF mit derzeit 130 Mitgliedern ihre Aktivitäten ausweiten. Infostände, eine gesellige Veranstaltung zum Verkauf gespendeter Aquarelle sowie ein Weißwurstfrühstück seien bereits geplant. Mitsch: „Auch Bewegung mit und im Rollstuhl sowie Ernährung werden Themen sein.“