„Ab dem 18. November kein Schaltergeschäft mehr an diesem Standort“ – das verkünden Aushänge bei der Speyerer Filiale der Hypo-Vereinsbank in der Maximilianstraße 21. Der Standort bleibe jedoch „mit dem Fokus auf Beratung“ erhalten, informiert ein Firmensprecher auf Anfrage. Kasse und Schalter, deren Öffnungszeiten vor Jahren schon deutlich reduziert worden waren, seien kaum noch frequentiert worden, lautet seine Begründung. Sie seien somit nicht mehr wirtschaftlich gewesen.

Das Serviceangebot der Bank in Speyer werde somit auf den Selbstbedienungsbereich mit Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten beschränkt; für Beratung „zu spezialisierten Themen“ könnten Termine mit den drei vor Ort verbleibenden Mitarbeitern vereinbart werden. Bisher seien es vier Mitarbeiter gewesen, so der Sprecher. Eine Person wechsle aus Speyer in den Bereich der neuen Telefonhotline, die „mit Profis, die vorher in den Filialen waren“, bestückt würden. Ein solcher pfälzischer Standort, der für Video- und Telefonberatung zuständig sei, sei Pirmasens. Für Schaltergeschäfte würden Kunden auf die nächste Filiale in Ludwigshafen verwiesen.

Die Bank-Nutzer hätten somit ein Rund-um-die-Uhr-Angebot, das für sie letztlich flexibler sei, lautet die Einordnung von Unternehmensseite. Die Hypo-Vereinsbank entwickle sich zu einer „Mischung aus klassischer Filialbank und moderner Smartphone-Onlinebank.“