Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend zum ersten Mal in hybrider Form getagt – wer wollte, durfte in die Uni-Aula kommen, die anderen Gewählten schalteten sich von zu Hause aus zu. Die Sitzung verlief nicht ohne technische Probleme.

Um acht Minuten vor fünf Uhr flimmert plötzlich die Videokonferenz über die Wand in der Aula der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Mit einem penetranten „Duh-uh“