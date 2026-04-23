Der Mitbestimmung durch Betriebsräte kommt in deutschen Firmen große Bedeutung zu – wenn sie ernst genommen wird. Die Speyerer Flugzeugwerke sind dafür ein gutes Beispiel.

Die Stadt und die Rentenversicherung haben in Speyer große Personalräte, die Diakonissen eine große Mitarbeitervertretung. Von den Firmen, die in den vergangenen Wochen Betriebsräte gewählt haben, sind die Flugzeugwerke, heute als Hutchinson PFW firmierend, die größte. 17 Personen gehören dem Gremium an, das bei dem Luftfahrtzulieferer am Neuen Rheinhafen die Mitarbeiterinteressen vertritt. Weil die Mitarbeiteranzahl die 1500er-Grenze leicht übersprungen hat, ist es im Gegensatz zur vorherigen Wahlperiode um zwei Personen gewachsen. Nach Neuwahlen im März hat sich der Betriebsrat vor Kurzem konstituiert. Das seit vier Jahren amtierende Vorstandsduo mit Steffen Gollinger (59) und Sabine Meyer (53) wurde in seinen Ämtern bestätigt. Als neuer Stellvertreter ist Markus Gartmann (53) hinzugekommen.

„Wir sind stolz auf die Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagt Gollinger. Das Spitzenduo ist erleichtert, dass dem Team beim Urnengang das Vertrauen ausgesprochen wurde. „Wir haben Dingen zugestimmt, die für ein Betriebsratsgremium auch kritisch ausgelegt werden können“, begründet er das Bangen vorab. Es ging unter anderem um Verlagerung von bisher in Speyer produzierten Aufgabenpaketen ins türkische Zweigwerk Izmir – eine nach Überzeugung der Geschäftsführung wie des Betriebsrats unumgängliche Maßnahme, um Kosten zu sparen und letztlich auch das pfälzische Werk zu stützen. Für den damit verbundenen Zukunftstarifvertrag hat der Betriebsrat sogar einen Preis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) erhalten. Aber würde es die Belegschaft in der Breite honorieren?

Weil die Antwort ein eindeutiges Ja war, sehen Gollinger und Meyer Rückenwind für die Änderungen, die sie nun in der Betriebsratsarbeit planen. Es wurde vor der Wahl keine konkurrierende Liste eingereicht, und auf der Einheitsliste ohne IG-Metall-Label, aber mit starker IG-Metall-Komponente wurde die vorgeschlagene Reihenfolge der Kandidaten weitgehend bestätigt. Genau darauf wollen die Arbeitnehmervertreter nun bauen. Fünf der Betriebsratsmitglieder sind freigestellt – mit Zustimmung des Unternehmens eines mehr als gesetzlich vorgeschrieben –, aber noch mehr als bisher solle das Gremium „als Ganzes wahrgenommen werden, nicht nur die Freigestellten“. Auch die nicht gewählten Kandidaten sollen in Projekte eingebunden werden. „Gespräche laufen“, so Gollinger.

Verjüngt und verschlankt

Die Vorsitzenden sind stolz, dass auch eine Verjüngung des Gremiums gelungen ist. Dieses hat beschlossen, an weiteren strukturellen Schrauben zu drehen. Eine Reform stellt etwa die Reduzierung der Unterausschüsse dar. In bisher acht Runden hätten sich die Mitglieder teilweise regelrecht verzettelt, so Gollinger. Jetzt sei die Anzahl auf drei verringert worden, sodass sich alle Mandatsträger spezialisieren könnten. „Sie werden mit Schulungen sehr gut qualifiziert“, betont Gollinger.

Dass ein zusätzlicher stellvertretender Vorsitzender hinzugekommen ist, erleichtere die kontinuierliche Arbeit, denn auch wenn Gollinger und Meyer auf regelmäßigen Dienstreisen zu Konzernbetriebsräten und Aufsichtsräten des französischen Mutterkonzerns Hutchinson sind, leide in Speyer das Tagesgeschäft nicht. Bei diesem geht es für Betriebsräte etwa um die Genehmigung von Überstunden, Betriebsvereinbarungen oder Altersteilzeitregelungen.

„Das Menschliche darf nie verloren gehen“, betont Sabine Meyer. Der PFW-Betriebsrat wolle stets ansprechbar sein. Umso glücklicher sind die Vorsitzenden, dass diese Maxime von der Geschäftsführung unter dem seit einem knappen Jahr amtierenden Firmenchef Andreas Fehring erwidert werde. „Sehr offen, zugänglich, immer auf Augenhöhe“, lobt Meyer den Manager. Das gute Verhältnis sei wichtig angesichts der „Riesen-Herausforderungen“ im Unternehmen. „Wir ignorieren nicht, dass wir ein Kostenproblem haben“, sagt Gollinger. Das Speyerer Werk müsse Alleinstellungsmerkmale entwickeln, Kosten sparen und international wettbewerbsfähig sein.

Freiräume in Speyer

Dazu tragen die – inzwischen zeitlich gestreckten – Verlagerungen aus Speyer nach Izmir bei, weil in der Türkei bestimmte Aufträge günstiger erledigt werden können. Zugleich schaffen sie in Speyer Freiräume, um die Produktion hochzufahren. Gerade die Airbus-Programme, zu denen Rohre und Leitungen von PFW beitragen, legten an Tempo zu. Speyer muss termingerecht liefern – das ist seit jeher eine der großen Herausforderungen für das Unternehmen: Seine Beteiligung an der Produktion wichtiger Flugzeugmodelle spült hunderte Millionen Euro in die Kasse, stellt aber auch höchste Anforderungen, denn Großkunden dürfen nicht vergrätzt werden. Für die PFW-Zukunft werde es mitentscheidend sein, sich Aufträge zu sichern, wenn Airbus einmal das „Brot-und-Butter“-Modell A320/321 durch einen Nachfolger ersetzt, sagt Gollinger.

Für die Konkurrenzfähigkeit kann auch ein gutes Verhältnis von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite entscheidend sein – und da sieht sich der neue, alte Betriebsrat auf gutem Weg. Beide Seiten wüssten um die Qualität der Belegschaft, aber auch des Mutterkonzerns, hinter dem die französische Total-Gruppe steht. Die Zentrale in Paris habe erkannt, dass ein Luftfahrtzulieferer dem ansonsten Auto-lastigen Portfolio gerade in Krisenzeiten gut tut. Auch der Zuwachs der bisher bei PFW kaum vertretenen militärischen Luftfahrt biete Chancen. „Die Botschaft ist, dass der Konzern Großes vorhat mit unserer Firma, das tut gut“, sagt Gollinger. Wenn PFW erfolgreich sei, werde es auch die erforderliche Erneuerung vieler Produktionsanlagen finanziert bekommen. Gollinger und Meyer sind überzeugt: Trotz all der Veränderungen werde es „immer noch ein besonderer Betrieb mit echtem Familiengefühl bleiben“.