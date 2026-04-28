Hutchinson PFW, mit gut 1500 Mitarbeitern Speyers größter industrieller Arbeitgeber, hat seine Leitungsebene umstrukturiert. Andreas Fehring leitet die früheren Flugzeugwerke.

Der 63-jährige Fehring war im Juni 2025 zu PFW gewechselt und hatte seither die Rolle des Chief Operating Officer (COO) inne. Damit verantwortete er die zentralen operativen Bereiche des Unternehmens. Das bleibt auch so, aber Fehring ist in diesem Monat aufgestiegen und hat die Position des Chief Executive Officer (CEO) von Hutchinson PFW übernommen. In dieser Funktion war bisher Nicolas Orance tätig, der sich nun nach Firmenangaben auf seine Rolle als Leiter der Hutchinson-ADI (Aerospace, Defence & Industry) in Frankreich konzentriert. Diese hatte er vorher parallel zu seinen Aufgaben bei PFW wahrgenommen.

Die neue Struktur treibe die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens voran, teilt dieses mit. „Wir bei der PFW Aerospace haben großes Know-how und engagierte Menschen, mit denen ich in meiner neuen Rolle gemeinsam die erforderlichen Schritte, um das Unternehmen konsequent und nachhaltig neu aufzustellen, umsetzten möchte“, so Fehring auf Anfrage.