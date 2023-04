Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer sind zwischenzeitlich in einen Hungerstreik getreten. Einem sehbehinderten Geflüchteten sei verweigert worden, mit einem Begleiter in eine Kommune vermittelt zu werden. Die Verwaltung stellt die Situation allerdings anders dar.

Mohamed Hussein, der nur über 20 Prozent Sehkraft verfügt, war nach eigener Darstellung versprochen worden, zusammen mit einer Person eines Vertrauens in eine Kommune vermittelt zu werden. Die