Die FDP hat eine weitere Hundewiese in Speyer beantragt. Der Stadtrat unterstützte einstimmig ihren Vorstoß, dass die Verwaltung die Möglichkeiten prüfen soll. Bekräftigt wurde damit ein CDU-Antrag von 2019. In Speyer fehle eine umzäunte Auslauffläche für die Hunde, die größer ist als die im Woogbachtal, begründeten die Liberalen. Dass die Bundeswehrflächen an den Sanddünen nicht mehr betreten werden dürfen, erschwere das Gassi-Gehen. Die Stadt verwies auf eine weitere Fläche – ohne Zaun –, die es am Eselsdamm bereits gebe. Außerdem solle eine Hundewiese auf dem Polygon-Gelände hinzukommen, wenn die Stadt über diese Konversionsfläche verfügen darf. Eine weitere Standortsuche wurde auch für Speyer-Nord zugesagt.